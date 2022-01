Inter-Empoli, Inzaghi: “Sensi? Me lo tengo stretto. Spiace per Correa, nota dolente” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Inzaghi al seguito di Inter-Empoli, vinta 3-2 ai supplementari grazie ai gol di Sanchez, Ranocchia e Sensi Leggi su mediagol (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le dichiarazioni dial seguito di, vinta 3-2 ai supplementari grazie ai gol di Sanchez, Ranocchia e

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - Inter : ?? | RANOCCHIA Gol straordinario al 91' del difensore: 'Gruppo solido, lo dimostriamo ogni volta' ?? - IFTVofficial : CUTRONE GOOOL, 2-1 EMPOLI OVER INTER IN THE COPPA ITALIAA - cmercatoweb : #Inter: i nerazzurri rischiano ma accedono ai quarti di Coppa Italia grazie al gol di #Sensi nei supplementari - CMercatoNews : #InterEmpoli: nerazzurri ai quarti di finale grazie al gol di #Sensi nei tempi supplementari -