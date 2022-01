Incidente sugli sci | l’amatissimo attore si è spento a soli 37 anni

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il pluripremiatofrancese Gaspard Ulliel è venuto a mancare nella giornata di oggi a seguito di unsci presso l’impianto di La Rosière, in Savoia. Aveva solamente 37. La notizia è stata rilanciata da tutti i quotidiani francesi e non, dopo che la famiglia ha confermato la morte dell’a France L'articolo

Agenzia_Ansa : Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - RollingStoneita : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel, rimasto vittima di un incidente sugli sci. - IlContiAndrea : Era uno dei miei attori francesi preferiti. Spiace molto #GaspardUlliel è morto a Grenoble, all'età di 37 anni, do… - vnewsita : #Morto in un incidente sugli sci l'#attore francese #GaspardUlliel - Celli_Seba : RT @CinemApp_Cinema: L'attore francese #GaspardUlliel vittima di un incidente sugli sci. Protagonista di Saint Laurent e È solo la fine del… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sugli

... l'attore francese Gaspard Ulliel , uno dei volti in ascesa del cinema francese e protagonista della prossima serie Marvel Moon Knight , è morto in seguito a un gravesci. L'attore ...Gaspard Ulliel è morto : il giovane attore francese ha perso tragicamente la vitasci all'età di 37 anni. Una notizia terribile che ha colpito il mondo del cinema. Conosciuto ...tragico...Gaspard Ulliel è morto: il lutto. Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono l’attore francese Gaspard Ulliel, scomparso a 37 anni a causa di un incidente sciistico. L’a ...Gaspard Ulliel è morto. L’attore francese aveva 37 anni e una carriera avviata, brillante, nel mondo del cinema, non solo in patria. Ulliel è morto a causa di un’incidente sulle piste da sci a La Rosi ...