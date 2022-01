Il virus muore dopo 20 minuti: ma ecco quello che non sai (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In ogni luogo chiuso, dura venti minuti il maggior rischio di contagio da Covid-19. Passato questo tempo, infatti, il virus perde il 90% della sua capacità a trasmettersi per via aerea. La notizia arriva da uno studio del centro di ricerca sugli aerosol dell’Università di Bristol. Il virus del Covid-19 muore dopo venti minuti al chiuso? (pixabay) – curiosauro.itIl Covid-19 contagioso al chiuso per venti minuti Il tempo che passa rende il virus del Covid-19 meno pericoloso. E di norma bastano venti minuti affinché il temutissimo coronavirus diventi meno contagioso e quindi trasmissibile. In più, dalla ricerca inglese compiuta dall’Università di Bristol è emerso che sulla trasmissibilità influiscono moltissimo la ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In ogni luogo chiuso, dura ventiil maggior rischio di contagio da Covid-19. Passato questo tempo, infatti, ilperde il 90% della sua capacità a trasmettersi per via aerea. La notizia arriva da uno studio del centro di ricerca sugli aerosol dell’Università di Bristol. Ildel Covid-19vential chiuso? (pixabay) – curiosauro.itIl Covid-19 contagioso al chiuso per ventiIl tempo che passa rende ildel Covid-19 meno pericoloso. E di norma bastano ventiaffinché il temutissimo coronadiventi meno contagioso e quindi trasmissibile. In più, dalla ricerca inglese compiuta dall’Università di Bristol è emerso che sulla trasmissibilità influiscono moltissimo la ...

