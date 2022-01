Encanto supera “Let It Go” nella classifica delle canzoni Disney più ascoltate (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Encanto ha superato un nuovo record, battendo persino Frozen. In casa Disney sono moltissime le pellicole d’animazione che puntano sulla componente musicale ed Encanto non è stata da meno. Il brano Non si nomina Bruno, in lingua originale We Don’t Talk About Bruno, ha battuto persino Let It Go di Frozen, posizionandosi in cima alla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022)hato un nuovo record, battendo persino Frozen. In casasono moltissime le pellicole d’animazione che puntano sulla componente musicale ednon è stata da meno. Il brano Non si nomina Bruno, in lingua originale We Don’t Talk About Bruno, ha battuto persino Let It Go di Frozen, posizionandosi in cima alla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

soundsblogit : Encanto, We Don’t Talk About Bruno: la canzone del film Disney è un successo e supera Let it go di Frozen - EffecomeF : RT @_beyondisney: We don’t talk about Bruno di Encanto supera Let it Go. La canzone ha infatti raggiunto la 4º posizione in classifica ques… - _beyondisney : We don’t talk about Bruno di Encanto supera Let it Go. La canzone ha infatti raggiunto la 4º posizione in classific… - strawbubblexros : RT @_Taiga__7: Frozen in tendenza. Mi aspettavo l'annuncio di un terzo film e invece? Encanto che supera Frozen??? What? - TheRedHead_blog : Encanto: 'We Don't Talk About Bruno' supera 'Let It Go' in classifica tra le canzoni Disney più ascoltate -