Come è morta Martina a soli 14 anni: il dramma che sconvolge Massimo Giletti e il suo studio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tra poche ore, ovviamente e rigorosamente in onda su La7, torna Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti del mercoledì sera. E TvBlog anticipa parte dei contenuti e degli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 19 gennaio. In primis, l'intervista a Marco Melandri, il motociclista finito nella bufera dopo aver detto di essersi contagiato volontariamente di Covid, salvo poi ritrattare in modo goffo. Dunque, sempre in ambito pandemico, i dati su contagio e quarantene, dunque un focus sul vaccino ai bambini e passando per un'inchiesta sulle terapie intensive di Bergamo: obiettivo, comprendere quanto costano i ricoveri dei no-vax e, soprattutto, che fine hanno atto tutti gli altri malati. E ancora, parte del dibattito verterà sulle cure con cellule monoclonali. Quindi la drammatica testimonianza di Rita Scherillo, madre ...

