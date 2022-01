Clubhouse è stato utilizzato per minacciare di stupro alcune donne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come funziona Clubhouse lo sappiamo tutti: l’app live-audio permette agli utenti di iniziare una stanza virtuale o di unirsi ad altre stanze già create, parlando degli argomenti più disparati. Siamo in India: così come è accaduto a molte donne musulmane – messe all’asta su un’applicazione -, anche su Clubhouse ci sono uomini che usano violenza contro le donne. Tra le altre, ad essere stata presa di mira è stata un ricercatrice politica – il cui nome non è stato reso noto – che ha raccontato: «Gli uomini mi hanno molestato sull’app per mesi, facendo stanze usando il mio nome almeno una volta alla settimana e chiamandomi nei peggiori – ha raccontato – Questo è il prezzo che si paga per essere una donna che si esprime liberamente». Le minacce stupro su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come funzionalo sappiamo tutti: l’app live-audio permette agli utenti di iniziare una stanza virtuale o di unirsi ad altre stanze già create, parlando degli argomenti più disparati. Siamo in India: così come è accaduto a moltemusulmane – messe all’asta su un’applicazione -, anche suci sono uomini che usano violenza contro le. Tra le altre, ad essere stata presa di mira è stata un ricercatrice politica – il cui nome non èreso noto – che ha raccontato: «Gli uomini mi hanno molesull’app per mesi, facendo stanze usando il mio nome almeno una volta alla settimana e chiamandomi nei peggiori – ha raccontato – Questo è il prezzo che si paga per essere una donna che si esprime liberamente». Le minaccesu ...

