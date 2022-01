Advertising

DavidPuente : Chi odia paga - infoitinterno : Chi è Ugo Fuoco, il no-vax che esultava per la morte di Sassoli: ora è ricoverato (ma nega di avere il Covid) - HDMarsil : Chi è Ugo Fuoco, il no-vax che esultava per la morte di Sassoli: ora è ricoverato (ma nega di avere il Covid)… - patrizi98471293 : RT @liliaragnar: @radioestetista Buongiorno,non so chi tu sia,comunque ho smesso di pubblicare Ugo Fuoco perchè twittai un suo post che era… - ugo_michelli : @Corriere Per il cabaret della friggitrice Giordano è tutto grasso che cola. Chi sa quanti occupanti trova, che han… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Ugo

Leggi anche >Fuoco,è il no vax napoletano Ha 40 anni ed è di NapoliFuoco, uno dei leader dei no vax in Italia, appartenente al gruppo Libero Comitato di protesta 'Napoli non si piega'. ...Il papàè mancato qualche anno fa, ed era fratello di Giuseppe Pol, storico dirigente della Plavis.la conosceva la descrive come 'una ragazza solare, di compagnia. Molto brava nel suo lavoro,...Ugo Fuoco, il no vax che ha creato il gruppo Telegram 'Ugo Fuoco - Stop dittatura' (con oltre 36mila iscritti), è ricoverato con i sintomi del Covid anche se finora non lo ha ...Chi è Ugo Fuoco, il no vax che ora ha il Covid e che scriveva che la pandemia era finta e che il virus non esisteva: pochi giorni fa la foto del ricovero ...