Calcio | Figc Protocollo Covid | su rosa di 25 il calcolo del 35% positivi

Advertising

capuanogio : E' di 25 giocatori l'indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocat… - interchannel_ic : - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Coronavirus, FIGC: “Se il 35% su 25 calciatori è positivo, tutti bloccati” #empolifc - franci_roma88 : Calcio, Figc decreta la nuova rosa squadre con 25 giocatori, stop con 9 positivi via @@PaeseRoma - pallonatefaccia : Ma ciò che è più ridicolo è che Gravina, che oggi parla di ridurre il numero di stranieri nel calcio italiano, a fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figc

Con 9 giocatori positivi verrà bloccato l'intero gruppo squadra ROMA - Entra in vigore il nuovo protocollo Covid. La Federcalcio ha reso noto di aver "deliberato che, ai soli fini della circolare n. ...Lo ha stabilito la: la percentuale di giocatori positivi si calcola su 25 atleti La rosa delle squadre di(Serie A, B e C), sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per il nuovo protocollo ...Con 9 giocatori positivi verrà bloccato l'intero gruppo squadra ROMA (ITALPRESS) - Entra in vigore il nuovo protocollo Covid. La Federcalcio ha reso noto di aver "deliberato che, ai soli fini ...Il protocollo specifica infatti che “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del gruppo atleti venga bloccato l'intero gruppo squadra. Per la definizione del gru ...