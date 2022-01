Barletta: ancora ricerche di Michele Cilli Era andato ad un compleanno, è poi salito su un'auto non sua ed è sparito (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alto un metro e 70, occhi e capelli castani, il ragazzo, quando si sono perse le tracce, indossava una sciarpa, una camicia di jeans e un paio di pantaloni neri. Sulle mani ha un tatuaggio con la scritta “game over”. L'articolo Barletta: ancora ricerche di Michele Cilli <small class="subtitle">Era andato ad un compleanno, è poi salito su un'auto non sua ed è sparito</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alto un metro e 70, occhi e capelli castani, il ragazzo, quando si sono perse le tracce, indossava una sciarpa, una camicia di jeans e un paio di pantaloni neri. Sulle mani ha un tatuaggio con la scritta “game over”. L'articolodi Eraad un, è poisu un'non sua ed è proviene da Noi Notizie..

Advertising

VideoAndria : #andria: Andria: ennesimo forte boato in zona via Barletta, ancora disagi i - FerraraLiberato : @enzo_barletta Meret ha una freddezza straordinaria. Basti pensare alla finale di Coppa Italia, vinta grazie a lui.… - FI_NewSs : RT @GruppoFISenato: 'È un grande orgoglio per me, suo concittadino di #Barletta, leggere che ITA Airways ha dedicato a Pietro #Mennea, indi… - GruppoFISenato : 'È un grande orgoglio per me, suo concittadino di #Barletta, leggere che ITA Airways ha dedicato a Pietro #Mennea,… -