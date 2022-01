Uomini e Donne, Puntata di Oggi: I Messaggi Compromettenti di Biagio! (Di martedì 18 gennaio 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Biagio consegna il cellulare a Gianni, e si scoprono informazioni Compromettenti ed inaspettate su di lui, come il desiderio di partecipare ad alcuni reality show… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Biagio. Quest’ultimo è stato al centro dell’attenzione sia per quanto riguarda la lite con Elena, sia per via di alcuni strani Messaggi che sono stati trovati sul suo cellulare. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni legge i Messaggi di Biagio! La Puntata si apre con un video ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 18 gennaio 2022)di: Biagio consegna il cellulare a Gianni, e si scoprono informazionied inaspettate su di lui, come il desiderio di partecipare ad alcuni reality show… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Biagio. Quest’ultimo è stato al centro dell’attenzione sia per quanto riguarda la lite con Elena, sia per via di alcuni straniche sono stati trovati sul suo cellulare. Ecco che cosa è successo nelladidi: Gianni legge idiLasi apre con un video ...

