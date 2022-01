Somalia, attacco suicida a Mogadiscio vicino a una base militare. Almeno 4 vittime e 9 feriti (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono Almeno 4 le vittime dell’attacco terroristico di oggi, 18 gennaio, rivendicato dai ribelli jihadisti di al-Shabaab contro un salone da tè vicino a una caserma militare a Mogadiscio, in Somalia. Altre 9, invece, sono rimaste ferite. I terroristi sostengono siano 20 le persone rimaste uccise. Secondo le prime ricostruzioni fatte da Garowe online, vi sono state Almeno due esplosioni in due distretti della capitale somala, nelle vicinanze di ristoranti. Una ha coinvolto un’autobomba. Il gruppo di al-Shabaab ha detto di avere come obiettivo una base militare dove vengono addestrate dalla Turchia forze speciali somale. Si tratta del terzo attentato kamikaze che si registra a Mogadiscio dall’inizio del ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono4 ledell’terroristico di oggi, 18 gennaio, rivendicato dai ribelli jihadisti di al-Shabaab contro un salone da tèa una caserma, in. Altre 9, invece, sono rimaste ferite. I terroristi sostengono siano 20 le persone rimaste uccise. Secondo le prime ricostruzioni fatte da Garowe online, vi sono statedue esplosioni in due distretti della capitale somala, nelle vicinanze di ristoranti. Una ha coinvolto un’autobomba. Il gruppo di al-Shabaab ha detto di avere come obiettivo unadove vengono addestrate dalla Turchia forze speciali somale. Si tratta del terzo attentato kamikaze che si registra adall’inizio del ...

