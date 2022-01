Sindaca di Rocca di Papa: stop no vax ai Pratoni (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non consentiremo alcuna manifestazione di no vax ai Pratoni del Vivaro”: sono le parole con cui si esprime la Sindaca di Rocca di Papa Veronica Cimino, dopo che le voci a proposito di un evento del genere si erano moltiplicate nelle recenti ore. “Si parla di un’area di alto pregio, inserita nelle norma di tutela e oggetto di un eccezionale piano di riqualificazione – ha detto il Sindaco Veronica Cimino – Non permetteremo inoltre assembramenti incontrollati ed in violazione delle leggi dello Stato ancor di più in questo periodo di forte emergenza sanitaria”. “Sono pronta – ha proseguito il Sindaco Cimino- ad adottare tutti i provvedimenti e le misure quale massima autorità sanitaria locale e di pubblica sicurezza, senza escludere la richiesta dell’istituzione di una zona of limits blindata a tutela del territorio, come ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non consentiremo alcuna manifestazione di no vax aidel Vivaro”: sono le parole con cui si esprime ladidiVeronica Cimino, dopo che le voci a proposito di un evento del genere si erano moltiplicate nelle recenti ore. “Si parla di un’area di alto pregio, inserita nelle norma di tutela e oggetto di un eccezionale piano di riqualificazione – ha detto il Sindaco Veronica Cimino – Non permetteremo inoltre assembramenti incontrollati ed in violazione delle leggi dello Stato ancor di più in questo periodo di forte emergenza sanitaria”. “Sono pronta – ha proseguito il Sindaco Cimino- ad adottare tutti i provvedimenti e le misure quale massima autorità sanitaria locale e di pubblica sicurezza, senza escludere la richiesta dell’istituzione di una zona of limits blindata a tutela del territorio, come ...

