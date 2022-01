“Silvio è triste”. Berlusconi, è Vittorio Sgarbi a svelare il retroscena: “Sta riflettendo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Il nome di Silvio Berlusconi è sulla bocca di tutti in questi giorni. Come avrete avuto modo di sapere, il centrodestra ha deciso di puntare su di lui come nome forte per il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha ormai terminato i sette anni di mandato e da lunedì 24 gennaio inizieranno le votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Ora però è emerso un retroscena particolare sul Cavaliere ed è stato il critico d’arte Vittorio Sgarbi a riferire tutto a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1. L’anno scorso c’è stata parecchia preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, colpito da un post-Covid decisamente duro. Ad agosto 2021 era infatti stato ricoverato all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano per accertamenti. Il precedente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Il nome diè sulla bocca di tutti in questi giorni. Come avrete avuto modo di sapere, il centrodestra ha deciso di puntare su di lui come nome forte per il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha ormai terminato i sette anni di mandato e da lunedì 24 gennaio inizieranno le votazioni per l’elezione del Capo dello Stato. Ora però è emerso unparticolare sul Cavaliere ed è stato il critico d’artea riferire tutto a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1. L’anno scorso c’è stata parecchia preoccupazione intorno alle condizioni di salute di, colpito da un post-Covid decisamente duro. Ad agosto 2021 era infatti stato ricoverato all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano per accertamenti. Il precedente ...

