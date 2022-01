Serra torna subito al Var. Ma lo aspettano uno stop e poi la Serie B (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco Serra, l'arbitro che ha sbagliato, scusandosi, durante Milan - Spezia domani pomeriggio in Sassuolo - Cagliari sarà, come già designato, alla var. Non verrà quindi rimosso dal ruolo che gli era ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco, l'arbitro che ha sbagliato, scusandosi, durante Milan - Spezia domani pomeriggio in Sassuolo - Cagliari sarà, come già designato, alla var. Non verrà quindi rimosso dal ruolo che gli era ...

Advertising

sportal_it : Milan, Davide Calabria torna sull'errore dell'arbitro Marco Serra - siimo___ : RT @Divino_2: Fatemi capire: Abisso, Chiffi, Doveri, Giua, Aureliano, Maresca e compagnia cantante possono combinarne di tutti i colori ogn… - AsinoLivornese : RT @Divino_2: Fatemi capire: Abisso, Chiffi, Doveri, Giua, Aureliano, Maresca e compagnia cantante possono combinarne di tutti i colori ogn… - Bubu_Inter : Da un fischio affrettato non si torna indietro, più che scusarsi non poteva fare altro Serra. Abisso sbaglia valuta… - 89FL : Ma delle lacrime di Serra noi cosa ne facciamo? Chi ci torna i probabili 3 punti in classifica? -