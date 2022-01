Quando c’era Undertaker a Smackdown (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono passati quasi due anni dall’ultimo match di Undertaker a Wrestlemania. Negli ultimi anni aveva diradato le sue performance, il fisico ha chiesto infine uno stop definitivo. Schiena e ginocchia le parti più martoriate da anni di incontri mai banali, talvolta in una gabbia d’acciaio o con un minutaggio importante pur per l’età che avanzava. Ho ripensato ad Undertaker in questi giorni dopo aver visto Smackdown. Perché è palese che nello show blu ci sia un buco notevole nel mezzo della card. Di fatto è uno show tagliato a metà tra main event e tutto il resto. Tra Roman Reigns e un nugolo di atleti bravi, ma “troppo piccoli” per poter urlare le proprie qualità. Che sia voluto dal creative team o meno, questa distanza si nota. Allora mi sono tornati in mente ricordi d’adolescenza. Di quel Smackdown che ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono passati quasi due anni dall’ultimo match dia Wrestlemania. Negli ultimi anni aveva diradato le sue performance, il fisico ha chiesto infine uno stop definitivo. Schiena e ginocchia le parti più martoriate da anni di incontri mai banali, talvolta in una gabbia d’acciaio o con un minutaggio importante pur per l’età che avanzava. Ho ripensato adin questi giorni dopo aver visto. Perché è palese che nello show blu ci sia un buco notevole nel mezzo della card. Di fatto è uno show tagliato a metà tra main event e tutto il resto. Tra Roman Reigns e un nugolo di atleti bravi, ma “troppo piccoli” per poter urlare le proprie qualità. Che sia voluto dal creative team o meno, questa distanza si nota. Allora mi sono tornati in mente ricordi d’adolescenza. Di quelche ...

