Pomigliano, si torna in classe: sindaco revoca ordinanza di sospensione (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPomigliano d'arco (Na) – L'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco, il cui sindaco Gianluca Del Mastro aveva firmato un'ordinanza per la sospensione in presenza dell'attività scolastica fino al 22 gennaio per tutte le scuole di ogni ordine e grado, revoca il provvedimento ed anticipa il rientro in classe a domani. La decisione è stata presa dopo aver registrato un miglioramento dei casi di positività e l'aumento delle vaccinazioni nella fascia 5-18 anni. L'ordinanza del 7 gennaio, che decretava la sospensione delle attività in presenza fino al 22 gennaio, era stata emessa alla luce dei "dati preoccupanti sulla pandemia e dalla situazione di oggettivo allarme", dopo che sul territorio c'era stato un ...

