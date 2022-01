Papa Francesco, positivi i primi collaboratori Parolin e Pena Parra (Di martedì 18 gennaio 2022) I due collaboratori più stretti del Papa sono risultati positivi al Covid-19. La notizia ha ricevuto la conferma ufficiale da parte del Vaticano. Da ciò che si apprende, però, entrambi godono di buone condizioni di salute e si trovano in isolamento. Non dovrebbe esserci nulla da temere per Papa Francesco. Intanto il Pontefice ha stanziato un totale di 200mila euro da destinare alle Filippine e all’emergenza migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia. positivi due dei collaboratori più stretti di Papa Francesco Due funzionari tra i più vicini al Pontefice sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta del Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, 67 anni, e del Sostituto, arcivescovo Edgar ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 gennaio 2022) I duepiù stretti delsono risultatial Covid-19. La notizia ha ricevuto la conferma ufficiale da parte del Vaticano. Da ciò che si apprende, però, entrambi godono di buone condizioni di salute e si trovano in isolamento. Non dovrebbe esserci nulla da temere per. Intanto il Pontefice ha stanziato un totale di 200mila euro da destinare alle Filippine e all’emergenza migratoria al confine tra Polonia e Bielorussia.due deipiù stretti diDue funzionari tra i più vicini al Pontefice sono risultatial Coronavirus. Si tratta del Segretario di Stato, cardinale Pietro, 67 anni, e del Sostituto, arcivescovo Edgar ...

