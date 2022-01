Latina | terribile incidente tra bus e auto | muore un 20enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 gennaio 2022)questa sera a, in via Congiunte Destre, dove un bus e un’si sono scontrati, provocando la morte di un ragazzo di appena 20 anni. E’ successo intorno alle 19:30, a poca distanza dal palazzo della motorizzazione. Si è trattato di unviolentissimo, che non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. Tragedia a, scontro tra bus emorto sul colpo Da quanto emerge dalla prima ricostruzione, il conducente dell’bus stava facendo manovra per entrare nel distributore di carburante che si trova nel punto in cui è avvenuto l’, senza rendersi conto che in quel momento stava sopraggiungendo una vettura. Nonostante il ragazzo alla guida si sia accorto di ...