Incendio al centro commerciale Quarto Nuovo: 24 carrelli distrutti dalle fiamme (Di martedì 18 gennaio 2022) Momenti di paura si sono vissuti, ieri pomeriggio, al centro commerciale "Quarto Nuovo", in via Masullo. I Carabinieri e i Vigili del fuoco sono stati allertati per un Incendio divampato all'esterno del parco commerciale. Le fiamme hanno distrutto 24 carrelli della spesa ed una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

