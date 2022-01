GF vip, Delia Duran chiede un confronto con Alex Belli: “Ho già le mie risposte” (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo aver trascorso soltanto tre giorni all’interno della casa del Grande Fratello vip, Delia Duran è già esasperata. La modella era entrata nel reality con l’intenzione di avere un confronto con Soleil Sorge, con la quale il marito Alex Belli aveva instaurato (Durante la sua permanenza nello show) un ambiguo rapporto di amicizia che ha messo in crisi il loro matrimonio. Una volta dentro, però, Duran e Sorge si sono tenute a debita distanza in seguito a diversi battibecchi. “Vorrei fare un saluto ad Alex, amato dentro e fuori la casa. Un bacio per tutto quello che ci hai dato”, aveva esclamato alle telecamere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Durante la cena organizzata per il compleanno di Kabir Bedi. La modella, che in quel ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo aver trascorso soltanto tre giorni all’interno della casa del Grande Fratello vip,è già esasperata. La modella era entrata nel reality con l’intenzione di avere uncon Soleil Sorge, con la quale il maritoaveva instaurato (te la sua permanenza nello show) un ambiguo rapporto di amicizia che ha messo in crisi il loro matrimonio. Una volta dentro, però,e Sorge si sono tenute a debita distanza in seguito a diversi battibecchi. “Vorrei fare un saluto ad, amato dentro e fuori la casa. Un bacio per tutto quello che ci hai dato”, aveva esclamato alle telecamere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donnete la cena organizzata per il compleanno di Kabir Bedi. La modella, che in quel ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli concede l’immunità a Soleil Sorge: le (inaspettate) reazioni di Katia Ricciarelli e Mani… - PeppaPigBig : ?????? ALEX SOLEIL vs DELIA RICCARDO stesso copione in #gfvip ORA CI CREDETE CHE SOLEIL NON C'ENTRA NIENTE E CHE CI È… - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran si sfoga dopo la puntata: “Ma quale segreto, Alex Belli non mi ha mai tradito!”. Ma Soleil So… - VelvetMagIta : #GFVip: confronto infuocato tra Delia Duran e Soleil Sorge #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - hopeangel365 : E dopo il 2 di picche di Basciano, ecco il 2 di picche di Barù... #gfvip #jessica #jeru #jessvip #Delia #Lulù -