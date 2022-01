Don Matteo 13 | quando inizia e in che puntata se ne va Terence Hill

Leggi su dilei

(Di martedì 18 gennaio 2022) Riprendono le riprese di Don13. Pare si ricominci a girare a febbraio ma una data precisa ancora non c’è. In ogni caso, è praticamente tutto pronto per l’ultima stagione che vedrà l’addio disostituito da Raoul Bova e l’arrivo di Giancarlo Magalli. Don13,esce Come riporta il Corriere dell’Umbria si tratta di girare ancora qualche scena a Spoleto e del materiale per i messaggi promozionali. La data di messa in onda infatti c’è già. Don13il 10 marzo prossimo. L’appuntamento è in prima serata su Rai 1 per un totale di 10 puntate. Don13, in chese ne va Per questa stagione l’attesa è alle stelle, perché segnerà la fine ...