Coppa Italia Ottavi Finale 2021/22, Programma e Telecronisti Esclusiva Mediaset (Di martedì 18 gennaio 2022) Il grande calcio in Esclusiva assoluta su Mediaset che per le prossime tre stagioni, 2021-2024, si è assicurata i diritti della Coppa Italia Frecciarossa. Tutte le partite saranno trasmesse in Esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Un’offerta calcistica straordinaria che proporrà più di 500 partite in diretta per i... Leggi su digital-news (Di martedì 18 gennaio 2022) Il grande calcio inassoluta suche per le prossime tre stagioni,-2024, si è assicurata i diritti dellaFrecciarossa. Tutte le partite saranno trasmesse inin chiaro sulle retie in live streaming suInfinity. Un’offerta calcistica straordinaria che proporrà più di 500 partite in diretta per i...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - romeoagresti : #DeLigt squalificato perché, in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era diffidato (e ha preso il giallo). - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Reina: 'Dobbiamo sempre puntare a vincere, la Coppa Italia è un obiettivo' - 11contro11 : Coppa Italia: #Lazio-#Udinese, le formazioni ufficiali #SerieA #11contro11 -