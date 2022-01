Calcio: Infantino, 'profondamente rattristato per morte Gento' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sono profondamente rattristato nell'apprendere della morte di Paco Gento oggi all'età di 88 anni. Uno dei più grandi giocatori della sua generazione, Paco lascia una vita di ricordi per tutti i fan del Calcio, ma in particolare quelli della Spagna e del Real Madrid". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricordato il grande campione. "I nostri pensieri e i migliori auguri vanno alla famiglia e agli amici di Paco, al Real Madrid, alla FederCalcio spagnola (RFEF) e a tutti coloro che custodiscono i ricordi di questo grande giocatore". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sononell'apprendere delladi Pacooggi all'età di 88 anni. Uno dei più grandi giocatori della sua generazione, Paco lascia una vita di ricordi per tutti i fan del, ma in particolare quelli della Spagna e del Real Madrid". Così il presidente della Fifa Gianniha ricordato il grande campione. "I nostri pensieri e i migliori auguri vanno alla famiglia e agli amici di Paco, al Real Madrid, alla Federspagnola (RFEF) e a tutti coloro che custodiscono i ricordi di questo grande giocatore".

