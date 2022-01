Ulss 6 Euganea | i referti medici | le denunce e gli esami fatti presso la struttura di Schiavonia sono stati resi pubblici dagli hacker

Advertising

Digital_Day : Fatto gravissimo. E l'azienda minimizza - JollyRoger0039 : @sonoclaudio @Ulss_Euganea @GPDP_IT Forse speravano che l'ultimatum sarebbe stato convertito in un penultimatum? ????? - hacker_journal : #Attacco hacker #Ulss 6 Euganea, oltre 9.000 documenti pubblicati online - sonoclaudio : Dell’#ASLNapoli 3 Sud (@Reg_Campania) e dell’#ULSSPadova (@Ulss_Euganea) @nuke86, per @Cybersec360 - cir83 : @michele_pinassi @Ulss_Euganea Esatto, la cosa imbarazzante che lei lo ha saputo un paio di giorni fa di tutto ciò. -

Ultime Notizie dalla rete : Ulss Euganea

DDay.it - Digital Day

...della scadenza per il pagamento del riscatto comunicato dalla gang di hacker LockBit 2.0 già molti dati sensibili sono stati pubblicati nel web dopo la violazione dei database dell'Ulss6di ...Durante la notte tra il 15 e il 16 gennaio un altro gruppo criminale , conosciuto come Lockbit 2.0, ha diffuso i dati sensibili esfiltrati dall'di Padova, conseguenza dell'attacco ...Gli hacker del gruppo "LockBit 2.0" ha pubblicato referti medici, protocolli di cura e non solo. Un tentativo di creare pressione per il pagamento del riscatto, domani potrebbero essere divulgate altr ...Gli hacker del gruppo LockBit 2.0 hanno pubblicato tutti i dati sottratti alla struttura ospedaliera di Schiavonia, appartenente alla Ulss 6 Euganea. L'azienda minimizza, ma la questione e la violazio ...