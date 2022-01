UFFICIALE Genoa | Biraschi si trasferisce in Turchia al Fatih Karagumruk

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Cessione in prestito per ilil passaggio dialDavidelascia ile siin. Ilha infatti ufficializzato l’arrivo in prestito fino a fine stagione del difensore italiano. LA NOTA – «Abbiamo raggiunto un accordo con il 27enne difensore italiano delDavidein prestito fino a fine stagione». ?HO? GELD?N DAVIDE???'n?n 27 ya??ndaki ?talyan savunma oyuncusu Davideile sezon sonuna kadar kiral?k olarak anla?maya vard?k. pic.twitter.com/i6FllZgOqB— VavaCars...

Commenta per primo Davide Biraschi lascia il Genoa. Con una nota apparsa sul sito, il Fatih Karagumruk ha annunciato l'ingaggio del difensore classe '97 in prestito fino al termine della stagione. Arriva l'ufficialità da parte del Genoa: Davide Biraschi lascerà la squadra per andare in prestito al Karagumruk. Ufficiale il trasferimento del difensore in Turchia: prestito secco fino a giugno Davide Biraschi è ufficialmente un nuovo giocatore del Karagumruk. Il difensore classe 1994 si è trasferito in Turchia