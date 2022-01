Robbie Williams minacciato da un killer in passato | il racconto choc

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022)da un, questo è ciò che ricorda l’ex Take That in un’intervista rilasciata al Mirror. Proprio dai Take That, in effetti, è partita la sua ascesa verso il successo e per “colpa” della sua fama era diventato il bersaglio di qualcuno che voleva farlo fuori assoldando un sicario.ha raggiunto la fama quando aveva appena 17 anni, grazie al successo dei Take That che – come tutti ricordiamo – dominavano le chart internazionali grazie a brani intramontabili come Sure e Back For Good. L’esposizione al pubblico, come sempre accade, ebbe delle conseguenze che lo portarono a correre ai ripari.non precisa in quale anno visse questa terribile esperienza, ma tutto potrebbe risalire dal periodo in cui si sciolsero i ...