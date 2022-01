Ornella Muti | Pillon è scorretto | non può remare contro i cambiamenti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Festival diCorriere della sera, pagina 34, di Renato Franco., un nome d’arte con reminiscenze dannunziane (è un personaggio della Figlia di Jorio, Elenaè la protagonista del Piacere) apre il Festival di Sanremo con Amadeus nella serata inaugurale (martedì 1 febbraio). Cosa rappresenta per lei?«Sanremo è l’Italia, lo seguono tutti. II Festival vuol dire entrare nelle case di tutti gli italiani, vuol dire essere parte di una cosa bella in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: Sanremo dà allegria, diverte, dà speranza».Un Sanremo del cuore?«Ho perso papà presto, ero piccola, ricordo che a lui piaceva tanto quando cantava Gigliola Cinquetti; quel Sanremo mi è rimasto nel cuore perché c’era ancora mio papa».Il senatore leghista...

Nel corso delle cinque serate, vedremo sul palco anche Maria Chiara Giannetta ,, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli come co - conduttrici di Sanremo 2022 . In qualità ...In vista del prossimo Festival di Sanremo, il visagista ha sottolineato che persarà una grandissima occasione per apparire attuale e interessante: 'Spero di non vederla iperclassica, ...La nostra rassegna stampa: l’attrice sarà la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo il primo febbraio, accanto ad Amadeus.Il prossimo 1 febbraio Ornella Muti sarà sul palco di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. L’attrice, oggi 66enne, sex symbol anni ’80 conosciuta anche all’estero, ha rilasciato un’intervis ...