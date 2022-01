Nancy Brilli, la malattia che l’ha cambiata: operata per 8 volte (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’attrice Nancy Brilli ha confessato in tv qual è la patologia: l’augurio che le donne che ne soffrono non si nascondano La brutta esperienza di Nancy Brilli può spronare tante persona a non sorvolare sui problemi fisici perché c’è l’abitudine a soffrire in alcuni periodi. Nancy Brilli (Getty Images)L’attrice aveva svelato la tua malattia nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ospite nello studio di Silvia Toffanin. Ben otto gli interventi ai quali è stata sottoposta; difficoltà non solo da un punto di vista fisico ma anche psicologico. Aveva trent’anni quando le fu diagnosticato l’endometrosi, un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili. Si manifestasta con dolore pelvico in fase peri-mestruale e durante il ciclo con ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’attriceha confessato in tv qual è la patologia: l’augurio che le donne che ne soffrono non si nascondano La brutta esperienza dipuò spronare tante persona a non sorvolare sui problemi fisici perché c’è l’abitudine a soffrire in alcuni periodi.(Getty Images)L’attrice aveva svelato la tuanel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, ospite nello studio di Silvia Toffanin. Ben otto gli interventi ai quali è stata sottoposta; difficoltà non solo da un punto di vista fisico ma anche psicologico. Aveva trent’anni quando le fu diagnosticato l’endometrosi, un’infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili. Si manifestasta con dolore pelvico in fase peri-mestruale e durante il ciclo con ...

24Trends_Italia : 9. Paolo Bonolis - 50mille+ 10. Arisa - 50mille+ 11. Little Tony - 50mille+ 12. Ragno violino - 50mille+ 13. Fiorel… - Allafinemisono1 : Felice di rivedere Nancy Brilli. Una bella serie tv per Nancy, @NetflixIT? @PrimeVideoIT? @nancynbrilli #danoiaruotalibera - inarteziogio : Mi chiamo Nancy di Nancy Coppola per l'ingresso in studio di Nancy Brilli. #danoiaruotalibera - RaiUno : #DaNoiARuotaLibera è in diretta su Rai1 e RaiPlay: - CastingNewsPro : Amici per la pelle: Casting comparse per il film con Massimo Ghini e Nancy Brilli #amiciperlapelle #massimoghini… -