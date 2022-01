Milan-Spezia 0-2, Salvini non ci sta: “Arbitro da schifo, il club non stia zitto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Arbitro da schifo! Spero che la Società non stia zitta come al solito. P.S. Bayakoko e Krunic regaliamoli! Forza Milan!”. Questo il commento su Twitter di Matteo Salvini, cuore rossonero, molto arrabbiato e deluso dopo la sconfitta a San Siro rimediata dal Milan contro lo Spezia per 1-2. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) “da! Spero che la Società nonzitta come al solito. P.S. Bayakoko e Krunic regaliamoli! Forza!”. Questo il commento su Twitter di Matteo, cuore rossonero, molto arrabbiato e deluso dopo la sconfitta a San Siro rimediata dalcontro loper 1-2. SportFace.

