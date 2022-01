Manuel Bortuzzo, non solo l’amore con Lulù: un dettaglio non sfugge ai fan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo rappresenta sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 e risulta uno dei concorrenti del reality show targato Mediaset più amati. Il nuotatore si è fatto notare nella casa più spiata d’Italia non soltanto per la sua commovente storia ma anche per la relazione sentimentale che è nata all’interno del loft di Cinecittà con Lucrezia Selassié. Dopo una serie di alti e bassi, i due gieffini stanno vivendo un bel rapporto saldo. Manuel e l’amore per Lulù La relazione fra Manuel Bortuzzo e la principessa etiope non è stata semplice. Numerose, infatti, sono state le discussioni anche molto accese. Ma, alla fine, il nuotatore si è lasciato andare e con Lulù trascorrono uniti il tempo dentro la casa più spiata ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022)rappresenta sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 e risulta uno dei concorrenti del reality show targato Mediaset più amati. Il nuotatore si è fatto notare nella casa più spiata d’Italia non soltanto per la sua commovente storia ma anche per la relazione sentimentale che è nata all’interno del loft di Cinecittà con Lucrezia Selassié. Dopo una serie di alti e bassi, i due gieffini stanno vivendo un bel rapporto saldo.perLa relazione frae la principessa etiope non è stata semplice. Numerose, infatti, sono state le discussioni anche molto accese. Ma, alla fine, il nuotatore si è lasciato andare e contrascorrono uniti il tempo dentro la casa più spiata ...

Advertising

itsmc17 : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - missanastasiaax : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - AnnalisaFrassi2 : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - onika9393 : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… - Malvy34087444 : RT @veccomiqui: Giucas : 'Domani Katia farà il compleanno a mezzanotte in puntata' Manuel : 'Come regalo una bella nomination' ?? EVIL BOR… -