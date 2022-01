Io, tu, quindi Noi… (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Nausica Manzi. L’ebook di Oltrepassare ci aiuterà a riflettere anche sulla dimensione relazionale e sociale: relazioni umane e digitali, incontri di parole e di azioni, di responsabilità e di tecno-consapevolezza, rapporti da recuperare, distruggere e ricostruire. E tu sei pronto alla sfida? L’incontro tra un “Io” e un “Tu”, tra un “Noi”, non è quello di convenienza, Leggi su freeskipper (Di lunedì 17 gennaio 2022) di Nausica Manzi. L’ebook di Oltrepassare ci aiuterà a riflettere anche sulla dimensione relazionale e sociale: relazioni umane e digitali, incontri di parole e di azioni, di responsabilità e di tecno-consapevolezza, rapporti da recuperare, distruggere e ricostruire. E tu sei pronto alla sfida? L’incontro tra un “Io” e un “Tu”, tra un “Noi”, non è quello di convenienza,

Advertising

borghi_claudio : Intanto zitti zitti in Polonia, senza l'Euro, hanno azzerato l'iva per i generi alimentari, come da noi più volte p… - chetempochefa : 'Siamo tenaci,in televisione si deve dire cosi..quindi la persecuzione dura un bel po' di tempo. Poi il programma P… - fattoquotidiano : Cipro annuncia di aver trovato in 25 pazienti un nuovo ceppo del virus che combina le due varianti. Nel frattempo d… - InvisibleMons19 : RT @FmMosca: Siamo emarginati. Noi dobbiamo unirci, compattarci, essere forza unica d’impatto. NOI NON POSSIAMO PERDERE, quindi dobbiamo vi… - Anna98158477 : RT @borghi_claudio: Intanto zitti zitti in Polonia, senza l'Euro, hanno azzerato l'iva per i generi alimentari, come da noi più volte propo… -