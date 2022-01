Grecia, scatta obbligo vaccino over 60, multe per chi non lo fa (Di lunedì 17 gennaio 2022) In Grecia scatta oggi l'obbligo vaccinale per gli over 60 con multe per chi, in questa fascia di età, non si immunizzerà. Lo riportano i media internazionali ricordando che le sanzioni saranno di 100 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Inoggi l'vaccinale per gli60 conper chi, in questa fascia di età, non si immunizzerà. Lo riportano i media internazionali ricordando che le sanzioni saranno di 100 ...

Advertising

fisco24_info : Grecia, scatta obbligo vaccino over 60, multe per chi non lo fa: Sanzioni mensili di 100 euro, finanzieranno gli os… - breakingnewss__ : ???? #Grecia, scatta l’obbligo vaccinale per gli over 60, chi non lo farà dovrà pagare 100 euro di multa ogni mese ch… - GiaPettinelli : Grecia, scatta obbligo vaccino over 60, multe per chi non lo fa - iconanews : Grecia, scatta obbligo vaccino over 60, multe per chi non lo fa - marianna_eg : In Eu, x ora, i casi sono pochi: Italia: obbligo vaccinale x gli over 50, che scatta da pubbl decreto in GU; Grecia… -