Gol Messias, clamoroso errore di Serra in Milan Spezia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gol Messias, clamoroso l'errore dell'arbitro Serra che, in Milan-Spezia, ha annullato una rete regolare del brasiliano Lo Spezia trionfa all'ultimo respiro in casa del Milan, tornando a vincere a San Siro contro i rossoneri dopo cento anni dall'ultima volta. A tenere banco, però, è il gol annullato a Messias. Poco prima della rete decisiva da tre punti, infatti, il brasiliano aveva insaccato alle spalle di Provedel, ma il tutto è stato vanificato dall'errore dell'arbitro Serra. Il direttore di gara aveva infatti interrotto di gioco, non concedendo il vantaggio, per un fallo avvenuto poco prima che il pallone arrivasse al numero 30. Proteste veementi, se ne discuterà molto. L'articolo proviene da ...

