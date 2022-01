DIRETTA Milan-Spezia: segui la partita LIVE (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle 18.30 spazio a due dei tre match di questo lunedì di Serie A. In quel di San Siro scendono in campo Milan e Spezia. Mentre da una parte saranno Napoli e Bologna ad affrontare per portare a casa la vittoria, un’altra posta si mette in palio in quel di San Siro dove a scenderà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alle 18.30 spazio a due dei tre match di questo lunedì di Serie A. In quel di San Siro scendono in campo. Mentre da una parte saranno Napoli e Bologna ad affrontare per portare a casa la vittoria, un’altra posta si mette in palio in quel di San Siro dove a scenderà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tancredipalmeri : Quindi sabato Inter-Venezia e domenica Milan-Juventus. Da quando seguo il calcio giornalmente in presa diretta, ci… - andreastoolbox : Milan Spezia, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - sportli26181512 : Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la… - sportli26181512 : Milan-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro il Milan ospita lo Spezia con la p… - 2640_gian : @DAZN_HELP_ITA ciao dopo quanto tempo caricate on demand una partita integrale appena terminata? Questa sera non po… -