Covid ultime notizie 17 gennaio 2022: Governo pronto a cambiare il sistema dei colori delle regioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come ogni lunedì, anche questo 17 gennaio 2022, seguendo i dati della pandemia, la mappa dell’Italia è destinata a cambiare. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, è entrata in zona gialla la Campania e in zona arancione la Valle d’Aosta. Il picco della quarta ondata di Covid-19 sarebbe vicino, spiega l’Oms e in Italia la variante Omicron sembra dilagare. sistema dei colori delle regioni verso la revisione Il tema del cambio di valutazione del passaggio di colore delle regioni è sulla cresta dell’onda ormai da qualche tempo. Il piano sarebbe un tavolo tecnico per vagliare l’eventuale revisione del sistema dei colori con cui le regioni sono state inquadrate ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come ogni lunedì, anche questo 17, seguendo i dati della pandemia, la mappa dell’Italia è destinata a. Rispetto alla settimana scorsa, infatti, è entrata in zona gialla la Campania e in zona arancione la Valle d’Aosta. Il picco della quarta ondata di-19 sarebbe vicino, spiega l’Oms e in Italia la variante Omicron sembra dilagare.deiverso la revisione Il tema del cambio di valutazione del passaggio di coloreè sulla cresta dell’onda ormai da qualche tempo. Il piano sarebbe un tavolo tecnico per vagliare l’eventuale revisione deldeicon cui lesono state inquadrate ...

