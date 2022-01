Covid | la denuncia dei medici di rianimazione | “Boom di positivi asintomatici da operare | mancano protocolli e spazi dedicati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La continua crescita dei contagi sta facendo emergere una nuova criticità negli ospedali: i pazienti che devono essere operati, ad esempio per un tumore o anche una frattura, ma che risultanoalall’ingresso in reparto. Sono i, quelli che in molti ora – compreso il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa – vorrebbero togliere dal conteggio dei casi giornalieri e che invece sono ancora un problema concreto. “E’ una popolazione in crescita esponenziale, per la quale servonoche oggi non sono codificati, col risultato che ogni azienda si organizza come meglio crede: in alcuni casi vengono operati, in altri ci sono dilazioni pericolose, mentre si occupano posti in reparto destinati al...