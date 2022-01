Atalanta 0 Inter 0, piccole sbavature per Massa: la moviola (Di lunedì 17 gennaio 2022) La moviola di Atalanta-Inter, match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 Finisce in parità e a reti inviolate il big-match della terza giornata del girone di ritorno tra Atalanta e Inter. Nel complesso gara positiva quella dell’arbitro Davide Massa che nel match tutto nerazzurro è reo di qualche piccola sbavatura. Ecco il match tra Atalanta e Inter analizzato nella moviola della Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “piccole sbavature a parte nel primo tempo, Massa conduce bene e vede con attenzione le due situazioni da moviola nell’area dell’Inter. Al minuto 41 del primo tempo, Pasalic s’infila e Perisic gli è mezzo passo dietro: ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi, match della ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 Finisce in parità e a reti inviolate il big-match della terza giornata del girone di ritorno tra. Nel complesso gara positiva quella dell’arbitro Davideche nel match tutto nerazzurro è reo di qualche piccola sbavatura. Ecco il match traanalizzato nelladella Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “a parte nel primo tempo,conduce bene e vede con attenzione le due situazioni danell’area dell’. Al minuto 41 del primo tempo, Pasalic s’infila e Perisic gli è mezzo passo dietro: ...

Advertising

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - FBiasin : #Atalanta tostissima sia in difesa che in attacco, risultato giusto. Qualcuno non sarà d’accordo, ma questo è un… - GiovanniFerron6 : RT @pisto_gol: Ata-Int 0:0 L’Atalanta blocca sullo 0:0 l’Inter e interrompe la striscia di 39 partite nelle quali i nerazzurri di Inzaghi a… - TMit_news : #Handanovic festeggia la 350.a in #SerieA con l'Inter, blindata ???? anche contro la solida #Atalanta di #Musso, l'ul… -