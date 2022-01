Venezia-Empoli 1-1, a Zurkowski replica Okereke (Di domenica 16 gennaio 2022) Finisce in parità, 1-1, al Penzo tra Venezia ed Empoli, con la squadra toscana che domina nel primo tempo, crea diverse occasioni e trova il vantaggio con Zurkowski.Nella ripresa Zanetti manda in campo il nuovo acquisto Nani che impiega meno di 2` a servire l`assist a Okereke per il gol del pareggio.22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli 1-1, Roma-Cagliari ore 18, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina, Roma 32, Torino 31, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna, Verona 27, Udinese, Sampdoria 20, Spezia 19, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Finisce in parità, 1-1, al Penzo traed, con la squadra toscana che domina nel primo tempo, crea diverse occasioni e trova il vantaggio con.Nella ripresa Zanetti manda in campo il nuovo acquisto Nani che impiega meno di 2` a servire l`assist aper il gol del pareggio.22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4,1-1, Roma-Cagliari ore 18, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina, Roma 32, Torino 31,29, Sassuolo 28, Bologna, Verona 27, Udinese, Sampdoria 20, Spezia 19, ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Okereke si è dimostrato propositivo fino ad ora, giustificando la scelta di Zanetti. Il suo contributo sarà fondame… - CB_Ignoranza : 67’ di Venezia-Empoli, Nani fa il suo esordio con i veneti. 50 secondi, primo pallone toccato, assist per il gol d… - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - gbbms1970 : @Inter @il_gabbio Venezia Empoli qualche ora fa - Paulboyzzs : Per spiegare il livello della Serie A basta dire che è stata più divertente Venezia - Empoli di #AtalantaInter -