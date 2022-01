Spari tra il ras e i rapper dopo lo sfottò in un brano “Finisci coi buchi in testa”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Piazza Monte Falterona a Milano, l’inchiesta della Squadra mobile. Fermato Carletto, 51 anni. Ha sparato per rappresagliail dissing in una canzone: «Non fare troppo il gangsta». Il24K intercettato: «Se lo becco prima della polizia lo mando in coma»

... ha twittato il governatore Greg Abbott circa 20 minuti dopo che un grande scoppio esono ... Quattro persone,cui il rabbino Charlie Cytron - Walker, furono inizialmente prese in ostaggio. Un ...Erano le 2:00 di notte,venerdì e sabato, zona Navigliviale Coni Zugna all'angolo con via Fra Pacio. Due vigili in borghese erano intervenuti in zona per compiere degli accertamenti su atti ...Un agente della polizia locale in borghese, che con un collega era in servizio di verifica della presenza di gruppi di ragazzi che a notte fonda dopo aver bevuto spaccano auto e danneggiano portoni, t ...Via Monte Falterona a Milano, l’inchiesta della Squadra mobile sulla sparatoria dell’8 gennaio. Fermato Carletto Testa, 51 anni. Il rapper 24K intercettato: «Se lo becco io prima della polizia lo mand ...