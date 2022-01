Rave party nel tarantino interrotto dalla polizia In un uliveto a margine della strada provinciale Lizzano-Sava (Di domenica 16 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: I servizi di controllo del territorio organizzati dal Questore di Taranto dr. Massimo Gambino e finalizzati al rispetto della normativa anti-Covid, costanti in tutta la provincia, hanno consentito di impedire ieri il verificarsi di un Rave party. In particolare, gli equipaggi della Volante del Commissariato di Manduria hanno notato una numerosa ed insolita presenza di giovani nella zona adiacente un uliveto sulla S.P. 118 Lizzano-Sava. Atteso che la zona in passato è stata teatro di Rave party, i poliziotti, supportati anche da ulteriori equipaggi provenienti dalla Questura di Taranto, hanno avuto modo di accertare che proprio in ... Leggi su noinotizie (Di domenica 16 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso: I servizi di controllo del territorio organizzati dal Questore di Taranto dr. Massimo Gambino e finalizzati al rispettonormativa anti-Covid, costanti in tutta la provincia, hanno consentito di impedire ieri il verificarsi di un. In particolare, gli equipaggiVolante del Commissariato di Manduria hanno notato una numerosa ed insolita presenza di giovani nella zona adiacente unsulla S.P. 118. Atteso che la zona in passato è stata teatro di, i poliziotti, supportati anche da ulteriori equipaggi provenientiQuestura di Taranto, hanno avuto modo di accertare che proprio in ...

