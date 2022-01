Pooh, Red Canzian grave in Ospedale: sono minuti di apprensione per i fan (Di domenica 16 gennaio 2022) L’artista da alcuni giorni è ricoverato al Ca’ Foncello di Treviso a causa di un’infezione al cuore: «Oggi va un po’ meglio ma sono ancora in terapia intensiva». Il bassista Red Canzian, ex dei Pooh, ha rivelato solo a pericolo ormai passato di essere stato vittima di una brutta infezione che l'ha costretto al ricovero e l'ha tenuto lontano dal teatro Metropolitano di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. L'ha fatto con un video messaggio proiettato al termine del debutto dello spettacolo Casanova opera pop, al quale l'artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena. "Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché", ha dichiarato ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) L’artista da alcuni giorni è ricoverato al Ca’ Foncello di Treviso a causa di un’infezione al cuore: «Oggi va un po’ meglio maancora in terapia intensiva». Il bassista Red, ex dei, ha rivelato solo a pericolo ormai passato di essere stato vittima di una brutta infezione che l'ha costretto al ricovero e l'ha tenuto lontano dal teatro Metropolitano di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. L'ha fatto con un video messaggio proiettato al termine del debutto dello spettacolo Casanova opera pop, al quale l'artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena. "Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché", ha dichiarato ...

Advertising

SkyTG24 : Red Canzian, l'ex Pooh in ospedale per un'infezione - telodogratis : Red Canzian, ex Pooh in ospedale per infezione - infoitcultura : Red Canzian, ricoverato: problemi gravi per il cantante dei Pooh | Condizioni ora - AnsaVeneto : Musica: Red Canzian, ex Pooh in ospedale per infezione. Notizia mandata in video; ora sta meglio #ANSA - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Red Canzian, l'ex Pooh in ospedale per un'infezione -