No | uno studio turco non dimostra l’efficacia dell’idrossiclorochina sui pazienti Covid ospedalizzati

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Bogdan Tibusche, personaggio apprezzato negli ambienti complottisti e No vax noto attraverso la pagina Facebook SocialTv Network, ha trovato unodel 25 novembre 2021 condotto su 237in Turchia che sembra dargli ragione: idrossiclorochina e vitamine “funzionerebbero” contro il nuovo Coronavirus. Lo annuncia in un video dove rivendica di averlo sempre sostenuto. Tibusche afferma che si tratta proprio di unoche cercava disperatamente e finalmente lo ha trovato, ma è un esempio perfetto di cherry picking, ovvero, nonostante il resto della Comunità scientifica sia concorde su un fatto (idrossiclorochina e vitamine non funzionano contro la-19), ci si impegna a trovare qualsiasi cosa purché dica l’esatto contrario. Abbiamo quindi anche un bias di conferma, ...

Advertising

DavidPuente : La scorsa estate si parlava di uno 'schema terapeutico domiciliare' per i malati Covid-19. A dicembre di uno studio… - FiorinoLuca : 5000 spettatori a prescindere dalla capienza dello stadio. Immagino le menti illuminate che hanno partorito questa… - ViolentinaDelRe : Gennaio 2020 “Figli” Colonna sonora di Giuliano Taviani e Carmelo Travia Uno dei miei ricordi più belli in studio… - Sempavor : RT @ilruttosovrano: Secondo uno studio scientifico chi usa i termini 'sierato' o 'punturato' è un coglione. - antoniorubino63 : RT @ilruttosovrano: Secondo uno studio scientifico chi usa i termini 'sierato' o 'punturato' è un coglione. -

Ultime Notizie dalla rete : uno studio

98Zero.com

sudafricano ha mostrato come i soggetti contagiati da Omicron abbiano sviluppato un incremento importante di anticorpi nei confronti di Delta. E appare improbabile anche la reinfezione da ...UDINE - A distanza di mesi dalla stretta sui titoli di, con i controlli avviati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute sui nomi inseriti nelle graduatorie di merito uscite dal concorso dell'agosto del 2020, solo un operatore ...«Il Covid è cambiato, i tempi di incubazione sono ridotti. Io non rinuncerei al sistema dei colori, perché bisogna continuare a essere molto prudenti, però sono ...Il Comune aveva sollecitato suggerimenti per il progetto di valorizzazione del Ticino finanziato con 15 milioni di euro ...