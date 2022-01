MotoGP, Marc Marquez è tornato in pista! Test a Portimao per capire il recupero dell’occhio (Di domenica 16 gennaio 2022) Marc Marquez è tornato in pista. Il pilota spagnolo dopo una fine di 2021 complicata, legata purtroppo al problema della diplopia, sembra poter pensare con fiducia al 2022. Sul tracciato di Portimao infatti, in Portogallo, il nativo di Cervera è salito in sella a una RC213V-S (moto sportiva) per Testare le sue condizioni fisiche sotto sforzo e capire se potrà essere da subito protagonista del prossimo Mondiale; con i Test pre-campionato della MotoGP, fissati per il 5 e 6 febbraio a Sepang (Malesia). Come sono andate le cose? Al momento non è dato sapersi: nè lui nè la Honda hanno pubblicato comunicazioni in merito, anche se è chiaro che nelle prossime settimane verranno sciolte le riserve in merito a una questione che riguarda Marquez ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)in pista. Il pilota spagnolo dopo una fine di 2021 complicata, legata purtroppo al problema della diplopia, sembra poter pensare con fiducia al 2022. Sul tracciato diinfatti, in Portogallo, il nativo di Cervera è salito in sella a una RC213V-S (moto sportiva) perare le sue condizioni fisiche sotto sforzo ese potrà essere da subito protagonista del prossimo Mondiale; con ipre-campionato della, fissati per il 5 e 6 febbraio a Sepang (Malesia). Come sono andate le cose? Al momento non è dato sapersi: nè lui nè la Honda hanno pubblicato comunicazioni in merito, anche se è chiaro che nelle prossime settimane verranno sciolte le riserve in merito a una questione che riguarda...

