Lolita Lobosco 2: iniziate le riprese, ecco qualche informazione in più! (Di domenica 16 gennaio 2022) Le indagini di Lolita Lobosco 2: "Sono contenta di tornare ad essere Lolita". Luisa Ranieri annuncia l'inizio delle riprese. Una delle fiction che ha riscosso un notevole successo televisivo: "Le indagini di Lolita Lobosco". La prima stagione, andata in onda su Rai Uno, ha totalizzato una media di oltre 6 milioni e mezzo di ascolti. L'articolo proviene da Leggilo.org.

