Formazioni ufficiali Atalanta Inter | le scelte degli allenatori

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Pezzella, Freuler, Koopmeiners, De Roon; Pasalic, Pessina; Muriel. All.: Gasperini: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All.: Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

