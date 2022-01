Fabio Fazio contro i no vax: “Disinformazione riempie ospedali” – Video (Di domenica 16 gennaio 2022) “La Disinformazione riempie le terapie intensive e quando si riempiono le terapie intensive vuol dire che qualcuno rimane fuori”. Fabio Fazio contro i no vax a ‘Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. “Ci sono delle cose che non sono sindacabili. Siccome sulle evidenze scientifiche si gioca la salute delle persone non si può in nessuno modo secondo me accreditare affermazioni che non sono opinioni, ma nel migliore dei casi Disinformazione” (immagini www.raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) “Lale terapie intensive e quando si riempiono le terapie intensive vuol dire che qualcuno rimane fuori”.i no vax a ‘Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. “Ci sono delle cose che non sono sindacabili. Siccome sulle evidenze scientifiche si gioca la salute delle persone non si può in nessuno modo secondo me accreditare affermazioni che non sono opinioni, ma nel migliore dei casi” (immagini www.raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

