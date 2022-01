Bologna Biblioteche | informazioni

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per info e prenotazione obbligatoria chiamare lo 051 404930 o scrivere a bibliotecaborgopanigale@comune..it 19 Gennaio 2022 TI LEGGO UNA STORIA... letture per bimbe e bimbi dai 5 agli 8 anni ...

- ATTIVITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI Nel mese di gennaio, tante le attività per bambine e bambini e per ragazze e ragazzi nellecomunali. Letture, presentazioni di libri e laboratori ...... con sede a. Francesca Lambertini , di Bam! ha illustrato le modalità del percorso e il ... ruotato verticalmente evoca le sagome di tanti volumi quante sono leciviche cittadine: ...C'è chi dice che si trovi in Europa, a Praga o in Italia, e chi sostiene che appartenesse a Umberto Eco. Invece la biblioteca che, a ondate, fa impazzire la rete si trova a Baltimora, nel Maryland e a ...Se ne è andato Sandro Toni, lo storico direttore della biblioteca della Cineteca. E’ morto ieri pomeriggio, a 77 anni, all’Hospice Seràgnoli. Intellettuale raffinatissimo, si era laureato con Luciano ...