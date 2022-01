Belen Rodriguez, il gesto inaspettato per Michele Morrone (Di domenica 16 gennaio 2022) Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Questa volta la showgirl argentina ha deciso di dedicare alcune storie dal suo account Instagram a Michele Morrone. Stiamo parlando proprio di lui, l'affascinante attore pugliese con cui è stata colta in flagrante prima di Natale. Per settimane si è parlato di una relazione segreta tra loro e le persone direttamente coinvolte hanno optato per la via del silenzio. Nessuna conferma, ma mai nemmeno smentite. Ora l'ex moglie di Stefano De Martino con un gesto ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. La conduttrice ha condiviso diverse clip dell'ultimo film di Morrone - "L'ultimo giorno del toro" - e ha invitato i suoi dieci milioni di follower su Amazon Prime. Belen ha poi scritto: "Bravissimo amico mio". Una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022)non smette mai di far parlare di sé. Questa volta la showgirl argentina ha deciso di dedicare alcune storie dal suo account Instagram a. Stiamo parlando proprio di lui, l'affascinante attore pugliese con cui è stata colta in flagrante prima di Natale. Per settimane si è parlato di una relazione segreta tra loro e le persone direttamente coinvolte hanno optato per la via del silenzio. Nessuna conferma, ma mai nemmeno smentite. Ora l'ex moglie di Stefano De Martino con unha deciso di fare chiarezza una volta per tutte. La conduttrice ha condiviso diverse clip dell'ultimo film di- "L'ultimo giorno del toro" - e ha invitato i suoi dieci milioni di follower su Amazon Prime.ha poi scritto: "Bravissimo amico mio". Una ...

