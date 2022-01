Zazzaroni sicuro | Dybala all' Inter? Una ca*ata clamorosa

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, non crede per nulla alla trattativa che potrebbe portareall'a parametro zero e lo ha espresso apertamente ai microfoni di Radio...

Fabio Caressa parla di Milan - Napoli, il giornalista èdel pronostico della partita che ' sarà vinta dagli uomini di Spalletti '. Durante Deejay ...che viene confermata anche da Ivan, ..., che gaffe! "Iannone duro nelle gambe"/ Cala il gelo in studio a Ballando con le Stelle ... Il destino ci sta dicendo qualcosa, tu vuoi unirti carnalmente con me? Se sei, a me va bene' .Nel corso di Deejay Football Club i conduttori Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati in un pronostico sul match Bologna-Napoli ...Momento pronostico a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno detto la loro su Atalanta-Inter ...