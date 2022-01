Top 10 Centro prove - Le auto più aerodinamiche - FOTO GALLERY (Di sabato 15 gennaio 2022) Spesso si sente parlare di aerodinamica in ambito sportivo: nel motorsport è un fattore cruciale per ottenere le massime prestazioni, ma il modo in cui un'auto fende l'aria è estremamente importante anche dal punto di vista dell'efficienza. Sulle auto stradali, infatti, la resistenza all'avanzamento deve essere la più bassa possibile per contribuire a migliorare i consumi: ridurla consente anche di contenere i fruscii aerodinamici e aumentare la silenziosità di marcia. Negli ultimi anni, complice l'arrivo sul mercato delle elettriche, un dato come il Cx è diventato sempre più importante a livello di comunicazione: le Case di tutto il mondo lo esibiscono per mostrare al pubblico tutto il lavoro svolto da ingegneri e designer per rendere le auto il più efficienti possibile. E anche noi di Quattroruote calcoliamo da svariati anni questo ... Leggi su quattroruote (Di sabato 15 gennaio 2022) Spesso si sente parlare di aerodinamica in ambito sportivo: nel motorsport è un fattore cruciale per ottenere le massime prestazioni, ma il modo in cui un'fende l'aria è estremamente importante anche dal punto di vista dell'efficienza. Sullestradali, infatti, la resistenza all'avanzamento deve essere la più bassa possibile per contribuire a migliorare i consumi: ridurla consente anche di contenere i fruscii aerodinamici e aumentare la silenziosità di marcia. Negli ultimi anni, complice l'arrivo sul mercato delle elettriche, un dato come il Cx è diventato sempre più importante a livello di comunicazione: le Case di tutto il mondo lo esibiscono per mostrare al pubblico tutto il lavoro svolto da ingegneri e designer per rendere leil più efficienti possibile. E anche noi di Quattroruote calcoliamo da svariati anni questo ...

